Conte rivela: "Volevo Kulusevski all'Inter, Paratici lo prese per danneggiarmi. Ci provò anche con Lukaku" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In un'Intervista concessa a Standard Sport, Antonio Conte ha confermato un retroscena di mercato riguardante Romelu Lukaku: "Paratici provò a portarlo alla Juve perché sapeva che mi piaceva e che... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In un'vista concessa a Standard Sport, Antonioha confermato un retroscena di mercato riguardante Romelu: "a portarlo alla Juve perché sapeva che mi piaceva e che...

Conte rivela: "Volevo Kulusevski all'Inter, Paratici lo prese per danneggiarmi. Ci provò anche con Lukaku" In un'intervista concessa a Standard Sport, Antonio Conte ha rivelato - o per meglio dire confermato - un retroscena di mercato riguardante Romelu Lukaku: "Paratici provò a portarlo alla Juve perché ...

