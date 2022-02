Conte | clamoroso sfogo dopo il ko | Valuterò il mio futuro con il Tottenham

Advertising

Non va bene questa situazione per nessuno, non posso accettarlo" , concludeche apre dunque a un possibile addioIl ko di misura in trasferta contro il Burnley ha demoralizzato Antonio. Il tecnico del Tottenham lo ha detto chiaramente nel post - partita: " Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, per me è molto frustrante . Ho bisogno di parlare con la società, bisogna ...Lo sfogo del tecnico dopo il ko con il Burnley: "Qui cambiano gli allenatori ma non i giocatori, bisognerà fare delle valutazioni" ...Clamoroso tonfo degli Spurs nel recupero della 13^ giornata di Premier: una rete di testa di Mee, sugli sviluppi di un calcio di punizione, stende gli uomini di Conte cancellando l'euforia per il succ ...