Concorso straordinario docenti precari, prova disciplinare entro il 15 giugno (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Buone notizie sul fronte della scuola: attraverso un emendamento del Decreto Milleproroghe, approvato alla Camera, è stato stabilito che entro il 15 giugno 2022 dovrà essere attivata la procedura del nuovo Concorso straordinario docenti precari con almeno 3 anni di servizio, il quale sarebbe dovuto partire entro lo scorso 31 dicembre. Ciascun candidato potrà partecipare per una sola regione e per una sola classe di Concorso. Ad annunciarlo il presidente dell'ANIEF, Marcello Pacifico: "Approvato emendamento 5.21 (Di Giorgi, PD) al Milleproroghe che riscrive il Concorso riservato. Possono partecipare i precari con 3 anni di servizio negli ultimi cinque anni prestati nelle scuole statali ...

