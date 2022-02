Concorso 60 Coadiutori Parlamentari per diplomati | prova scritta ad aprile

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) ****aggiornamento del 23/02/2022: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 22 febbraio 2022 il diario delladelpubblico per l’assunzione di 60al Senato. Laavrà luogo in Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 619 – 00165, nelle giornate del 4, 5 e 62022. Leggi l’avviso ***aggiornamento dell’8/02/2022: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 11 dell’8 febbraio 2022 un avviso contenente ulteriori informazioni sulle prove delper 60al Senato. La graduatoria finale delladattilografica sarà pubblicata sul portale concorsi del Senato e a Palazzo della Sapienza, corso Rinascimento, n. 40 ...