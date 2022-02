Come uscire dal lockdown turistico attraverso la sostenibilità (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (Ires Fvg) apre le porte alle più prestigiose esperienze nel campo del Turismo culturale sostenibile. All’interno del Corso Metodi e tecniche per lo sviluppo del turismo culturale sostenibile,finanziato dalla Regione Fvg e dal Fondo Sociale Europeo, sono stati realizzati diversi incontri con testimonial e relatori privilegiati impegnati in regione a vario titolo nello sviluppo di un turismo culturale, naturale ed eno-gastronomico anche a prova di pandemia.In particolare, è stata portata in aula l’esperienza di PromoTurismo Fvg con il contributo del direttore marketing Bruno Bertero, ma anche di Alessandra Fogar e Alessia del Bianco, responsabili dell’Area cultura, con la presentazione della Card digitale e delle azioni post lockdown per la promozione di Aquileia.A confermare l’importanza della ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (Ires Fvg) apre le porte alle più prestigiose esperienze nel campo del Turismo culturale sostenibile. All’interno del Corso Metodi e tecniche per lo sviluppo del turismo culturale sostenibile,finanziato dalla Regione Fvg e dal Fondo Sociale Europeo, sono stati realizzati diversi incontri con testimonial e relatori privilegiati impegnati in regione a vario titolo nello sviluppo di un turismo culturale, naturale ed eno-gastronomico anche a prova di pandemia.In particolare, è stata portata in aula l’esperienza di PromoTurismo Fvg con il contributo del direttore marketing Bruno Bertero, ma anche di Alessandra Fogar e Alessia del Bianco, responsabili dell’Area cultura, con la presentazione della Card digitale e delle azioni postper la promozione di Aquileia.A confermare l’importanza della ...

