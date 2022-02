Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia in Islanda per la prima volta nella sua storia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Quella di domani (ore 20:30) sarà la prima trasferta della storia in Islanda per l’ItalBasket. A Hafnafjordur, terza maggiore città del Paese neanche troppo lontana da Reykjavik, gli azzurri di Meo Sacchetti scenderanno in campo per mettersi alla prova contro una formazione che, qualche anno fa, ha vissuto il suo massimo splendore nel passaggio tra la vecchia generazione, quella di Jon Stefansson, e quella attuale. L’Italia arriva a questa sfida con lo stesso record dell’Islanda, di una vittoria e una sconfitta. La Russia ha sconfitto entrambe le selezioni nazionali, che allo stesso modo hanno lasciato l’Olanda a quota zero, anche se con una certa difficoltà in entrambi i casi. La squadra azzurra si presenta con una nuova arma da poter mostrare. Nuova, ma ben conosciuta allo stesso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Quella di domani (ore 20:30) sarà latrasferta dellainper l’Ital. A Hafnafjordur, terza maggiore città del Paese neanche troppo lontana da Reykjavik, gli azzurri di Meo Sacchetti scenderanno in campo per mettersi alla prova contro una formazione che, qualche anno fa, ha vissuto il suo massimo splendore nel passaggio tra la vecchia generazione, quella di Jon Stefansson, e quella attuale. L’arriva a questa sfida con lo stesso record dell’, di una vittoria e una sconfitta. La Russia ha sconfitto entrambe le selezioni nazionali, che allo stesso modo hanno lasciato l’Olanda a quota zero, anche se con una certa difficoltà in entrambi i casi. La squadra azzurra si presenta con una nuova arma da poter mostrare. Nuova, ma ben conosciuta allo stesso ...

