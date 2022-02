Assorbenti gratis a scuola, gli studenti si autotassano: “Sono beni di prima necessità” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) studenti e studentesse si autotassano per fornire Assorbenti gratis alle loro compagne perché «non è giusto che dei beni di prima necessità siano tassati ai livelli attuali, e poi può succedere a tutte di dimenticarli a casa». L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022)e studentesse siper fornirealle loro compagne perché «non è giusto che deidisiano tassati ai livelli attuali, e poi può succedere a tutte di dimenticarli a casa». L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Assorbenti gratis Tampon Tax, l'Iva sugli assorbenti è scesa al 10% ma non basta: le farmacie la... La cosiddetta Tampon Tax è l'imposta sui prodotti igienici femminili Iva azzerata nelle farmacie e assorbenti gratis nelle scuole Non è il primo caso di questo genere: ad aprile scorso Firenze era ...

Tessile e assorbenti per il traguardo rifiuti zero ...della transizione ecologica ad ospitare una piattaforma di riciclo dei prodotti assorbenti

A scuola arrivano gli assorbenti gratis, gli studenti: "Sono beni di prima necessità per le nostre compagne"
Gli studenti e le studentesse si autotassano per fornire assorbenti gratis alle loro compagne perché «non è giusto che dei beni di prima necessità siano tassati ai livelli attuali, e poi può succedere ...

La cosiddetta Tampon Tax è l'imposta sui prodotti igienici femminili Iva azzerata nelle farmacie e nelle scuole Non è il primo caso di questo genere: ad aprile scorso Firenze era ...
...della transizione ecologica ad ospitare una piattaforma di riciclo dei prodotti che ...
Gli studenti e le studentesse si autotassano per fornire assorbenti gratis alle loro compagne perché «non è giusto che dei beni di prima necessità siano tassati ai livelli attuali, e poi può succedere ...