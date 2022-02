Assegno unico e universale: online il sito dedicato (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – . È infatti disponibile il portale Internet www.Assegnounicoitalia.it. “Crescere un figlio è la sfida più bella, noi la sosteniamo”. Con questo messaggio l’INPS lancia il nuovo sito, che si affianca alla comunicazione sul web, sui social media e agli spot radiofonici, dove è possibile reperire tutte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Al via le domande per l’Assegno unico, beneficio da marzo Assegno unico e universale 2022 per i figli: come presentare richiesta Congedo parentale Covid prorogato al 31 marzo 2022 Iban per pagamento Assegno unico 2022 Tasse, ecco dove vanno a finire: l’11% serve a saldare il debito ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – . È infatti disponibile il portale Internet www.italia.it. “Crescere un figlio è la sfida più bella, noi la sosteniamo”. Con questo messaggio l’INPS lancia il nuovo, che si affianca alla comunicazione sul web, sui social media e agli spot radiofonici, dove è possibile reperire tutte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Al via le domande per l’, beneficio da marzo2022 per i figli: come presentare richiesta Congedo parentale Covid prorogato al 31 marzo 2022 Iban per pagamento2022 Tasse, ecco dove vanno a finire: l’11% serve a saldare il debito ...

Advertising

meb : “Le famiglie al centro”: è online il sito - elenabonetti : In questi giorni di febbraio le famiglie fanno domanda per ricevere da marzo l’assegno unico e universale per i fig… - mariagraziavil3 : RT @agensir: #AssegnoUnico. De Palo: “Le famiglie facciano richiesta entro il 28 febbraio, per non trovarsi in difficoltà nei prossimi mesi… - gigidepalo : RT @agensir: #AssegnoUnico. De Palo: “Le famiglie facciano richiesta entro il 28 febbraio, per non trovarsi in difficoltà nei prossimi mesi… - Antonio17071963 : RT @tatanka_h: Arrivano i dettagli. Avendo segnato un gol al Sassuolo in coppa Italia è palese che Dybala si esalti con Vlahovic (rapporto… -