(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le trediper laa confronto, vicina l’una all’altra, nella sala della Tribuna didel Museo dell’Opera del Duomo di: l’originale dellaBandini, di cui è da poco terminato il restauro, sarà affiancata dai calchi dellaVaticana e dellaRondanini provenienti dai Musei Vaticani. La mostra “Le tredi. Non vi si pensa quanto sangue costa“, è pensata come uno degli eventi collaterali dell’incontro “Mediterraneo frontiera di pace 2022”, che vede riunirsi in questi giorni vescovi e i sindaci del Mediterraneo a. La mostra aprirà domani, 24 febbraio, e si protrarrà fino al 1° agosto ...

Advertising

SecolodItalia1 : Arte, evento unico: le tre Pietà di Michelangelo per la prima volta esposte insieme a Firenze… - concorsopegaso : RT @TVMR_CNMR: ?? venerdì #25febbraio dalle 10, durante la Web Conference #Arte e #Scienza, ci sarà la proclamazione dei vincitori del @conc… - LaTorre1905 : “Manhattan Transfer”, imperdibile evento al Jazz Cafe di #Roma per ulteriori info clicca qui… - TVMR_CNMR : ?? venerdì #25febbraio dalle 10, durante la Web Conference #Arte e #Scienza, ci sarà la proclamazione dei vincitori… - giac_notarb : RT @AipiOdv: Il 28 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 si terrà l’evento ufficiale del Rare Disease Day, organizzato da UNIAMO presso… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte evento

Il Secolo d'Italia

Anche per questa edizione il Circuito Off - l'collettivo e indipendente che arricchisce il ... ristoranti, studi, cortili e case private, sedi storiche, gallerie d'. Parte di questo circuito ...... Mostra Internazionale d'Cinematografica di Venezia e nel 2005 vince l'International Film ... Negli ultimi anni si dedica al documentario, ultima sua opera è 'Dove bisogna stare',speciale al ...In occasione dell'incontro “Mediterraneo frontiera di pace 2022”, che vede riunirsi i Vescovi e i Sindaci del Mediterraneo a Firenze e a cui interverrà anche Papa Francesco, domani si aprirà al pubbli ...(ANSA) - NEW YORK, 23 FEB - Per la prima volta dal 2019, la grande fiera dell'arte europea Tefaf New York terrà nuovamente la sua manifestazione in presenza dal 6 al 10 maggio con la partecipazione di ...