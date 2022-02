Villarreal-Juventus 1-1 VIDEO GOL HIGHLIGHTS | discreta prova dei bianconeri | ma risultato in bilico Super Vlahovic

Advertising

Eurosport_IT : ?? Esordio in Champions League ?? 1° pallone toccato ?? 1° gol (dopo 32 secondi) ?? Giocatore juventino più veloce… - JuventusTV : Fra pochi minuti LIVE dall'Allianz Stadium parlano Mister Allegri e @AlvaroMorata ! #JuveUCL #VillarealJuve… - juventusfc : Questa è l'ultima risposta del Mister. Continuate a seguire la vigilia di #VillarealJuve sui nostri canali ?? Qui ??… - NATIxVINCEREooc : Fischio finale: Villarreal 1-1 Juventus - sportface2016 : #Vlahovic da sogno, #Cuadrado non è lui, #Rabiot rischia il rosso: le pagelle e i voti di #VillarrealJuventus -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal Juventus

Il tabellino di1 - 1. LIVE leggi anche Champions League, ottavi di finale: Inter - Liverpool 0 - 2. HIGHLIGHTS 1' Vlahovic (J), 66' Parejo (V)(4 - 4 - 2): Rulli; ...DIRETTA(RISULTATO 1 - 1): PAREGGIA PAREJO! Lainizia il secondo tempo con Bonucci in campo al posto di Alex Sandro ma è ila fare la partita con grande insistenza. All'...I risultati di Villarreal-Juventus e Chelsea-Lille, i due match in programma oggi in Champions League Questo martedì sera si è aperto il programma settimanale delle coppe europee. Si sono giocate due ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Terminano le due partite di Champions League delle 21.00. Il Chelsea vince sul Lilla per 2-0 grazie alla rete di Havertz nei ...