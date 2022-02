Ucraina | Russano Camera Commercio Italiana per Ucraina | ' con conflitto danni innumerevoli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - "In caso disarannoe certamente non contabilizzabili in questo momento, e non solo per le aziende che lavorano con l'. In questa fase d'escalation possiamo certamente confermare che il timore di lavorare in una situazione di instabilità è grande per le nostre aziende italiane". A dirlo all'Adnkronos è Vanessa, segretario generale delladiper l'(Ccipu), che supporta e concorre allo sviluppo degli scambi commerciali e della cooperazione economica fra i due Paesi. Secondo gli ultimi dati completi, nel 2020 l'Italia ha esportato merci nel Paese per un totale di 1.701,96 milioni di euro. ''Tra i ...