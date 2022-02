Transizione ecologica - La Germania fa dietrofront: "No al bando delle endotermiche" (Di martedì 22 febbraio 2022) La proposta della Commissione europea di mettere al bando i veicoli endotermici dal 2035 rischia di affrontare un ostacolo forse insormontabile, l'inatteso e sorprendente dietrofront della Germania. Fino a ieri, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz aveva tenuto una posizione favorevole al divieto anche per la pressione di uno dei partiti della coalizione di governo, i Verdi, ma oggi è arrivata l'inversione di rotta. Infatti, stando a quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti, Volker Wissing, Berlino ha ritirato il suo sostegno integrale e incondizionato alla proposta di Bruxelles. Dunque, sì ai motori tradizionali ma a una precisa condizione. "Vogliamo consentire i propulsori a combustione interna dopo il 2035, ma solo se possono essere alimentati esclusivamente con combustibili sintetici", ha detto Wissing, a margine di un ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 febbraio 2022) La proposta della Commissione europea di mettere ali veicoli endotermici dal 2035 rischia di affrontare un ostacolo forse insormontabile, l'inatteso e sorprendentedella. Fino a ieri, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz aveva tenuto una posizione favorevole al divieto anche per la pressione di uno dei partiti della coalizione di governo, i Verdi, ma oggi è arrivata l'inversione di rotta. Infatti, stando a quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti, Volker Wissing, Berlino ha ritirato il suo sostegno integrale e incondizionato alla proposta di Bruxelles. Dunque, sì ai motori tradizionali ma a una precisa condizione. "Vogliamo consentire i propulsori a combustione interna dopo il 2035, ma solo se possono essere alimentati esclusivamente con combustibili sintetici", ha detto Wissing, a margine di un ...

