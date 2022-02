Tananai re dei social: dopo Sanremo 2022 un’ascesa incontenibile (Di martedì 22 febbraio 2022) Arrivato ultimo al Festival di Sanremo 2022, Tananai è divenuto il cantante più apprezzato della kermesse: boom sui social e Spotify Chi pensava che Tananai fosse il classico cantante uscito da Sanremo Giovani e solo di passaggio all’Ariston si sbagliava di grosso. Il cantante, piazzatosi ultimo al Festival di Amadeus con la sua Sesso occasionale, è il vero vincitore del post Sanremo, visto che con la sua simpatia ha conquistato praticamente tutti, divenendo un vero re dei social. Un profilo Instagram da poche migliaia di fan è cresciuto in maniera vertiginosa nel dopo kermesse e attualmente Tananai vanta quasi 180mila follower (178 per la precisione ma che sono destinati a lievitare ulteriormente). Oltre al grande ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Arrivato ultimo al Festival diè divenuto il cantante più apprezzato della kermesse: boom suie Spotify Chi pensava chefosse il classico cantante uscito daGiovani e solo di passaggio all’Ariston si sbagliava di grosso. Il cantante, piazzatosi ultimo al Festival di Amadeus con la sua Sesso occasionale, è il vero vincitore del post, visto che con la sua simpatia ha conquistato praticamente tutti, divenendo un vero re dei. Un profilo Instagram da poche migliaia di fan è cresciuto in maniera vertiginosa nelkermesse e attualmentevanta quasi 180mila follower (178 per la precisione ma che sono destinati a lievitare ulteriormente). Oltre al grande ...

361_magazine : Che boom di #Tananai - obsess3d__ : RT @Kariswhoo: manifestando per Tananai che rappresenta davvero la svizzera all'Eurovision a questo punto è d'obbligo non mi interessa nien… - THECOLORBLVE : tananai ha giustamente detto che avrebbe condiviso parte dei nuovi testi e poi è sparito - annaaneeds1D : RT @Kariswhoo: manifestando per Tananai che rappresenta davvero la svizzera all'Eurovision a questo punto è d'obbligo non mi interessa nien… - shysvn : RT @Kariswhoo: manifestando per Tananai che rappresenta davvero la svizzera all'Eurovision a questo punto è d'obbligo non mi interessa nien… -