Spagna pubblica il video del singolo Seriously in Love

Seriously in Love è il nuovo singolo di Spagna, già uscito in tutte le piattaforme digitali e da oggi accompagnato dal videoclip

Seriously in Love è il nuovo singolo di Spagna e sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 25 febbraio. Al brano, già uscito in tutte le piattaforme digitali (Ascolta qui) e accompagnato dal videoclip, disponibile sul canale ufficiale dell'artista, hanno partecipato Larry Pignagnoli, che ha collaborato alle storiche hit Call me e Easy lady e Rivaz Dj che si è occupato del mix. Spagna racconta così la nascita di questo nuovo singolo: "è un brano in inglese con cui ho partecipato al Festival Internazionale di San Marino ("Una voce per San Marino").

