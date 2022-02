Se l’onda russa può arrivare a Roma

Leggi su formiche

(Di martedì 22 febbraio 2022) Non è ancora guerra tradizionale, ma certo con spiegamento di forze, spari, lanci di missili, movimenti di truppe, crolli di Borsa, rincari dei prezzi siamo già nel pieno di una guerra asimmetrica, propria del 21° secolo. Il presidente russo Vladimir Putin continua la sua politica di tensione, brinkmanship, ordinando ai soldati russi di entrare nelle zone già contese dagli indipendentisti russofoni dell’Ucraina. Quindi in realtà è una invasione in miniatura, il resto dello spiegamento delle forze armate sembra avere ancora una funzione di minaccia. Nel suo discorso però, più ampiamente, il presidente russo nega la situazione politica che si è creata dopo il crollo dell’Urss. Gli Stati che sono emersi non hanno dignità tale, c’è solo la Russia, vera nazione con vera storia, che quindi deve riassorbire prima o poi gli altri “staterelli”. Senza avere una idea delle sue intenzioni finali, ...