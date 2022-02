Referendum giustizia, nasce il Comitato per il No col fine di non arrivare al quorum: l’appello (Di martedì 22 febbraio 2022) Alleanza Giellista, Critica liberale e quant’altri vorranno aggiungersi costituiscono il Comitato nazionale per il No sui Referendum sulla giustizia, che si oppone al Sì e sostiene l’astensione dal voto al fine di non raggiungere il quorum di legge. l’appello 1. La nostra Costituzione prevede l’adozione del Referendum abrogativo, l’uso corretto di questo strumento è l’abrogazione di leggi che si ritengono sbagliate, non il taglio di parti di leggi per ottenere risultati diversi dal principio della legge stessa. Il Referendum deve essere abrogativo e non una forma surrettizia e impropria di legiferare. Le riforme, anche le più necessarie, devono essere concepite organicamente, discusse e approvate dai rappresentanti dei cittadini nel Parlamento. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Alleanza Giellista, Critica liberale e quant’altri vorranno aggiungersi costituiscono ilnazionale per il No suisulla, che si oppone al Sì e sostiene l’astensione dal voto aldi non raggiungere ildi legge.1. La nostra Costituzione prevede l’adozione delabrogativo, l’uso corretto di questo strumento è l’abrogazione di leggi che si ritengono sbagliate, non il taglio di parti di leggi per ottenere risultati diversi dal principio della legge stessa. Ildeve essere abrogativo e non una forma surrettizia e impropria di legiferare. Le riforme, anche le più necessarie, devono essere concepite organicamente, discusse e approvate dai rappresentanti dei cittadini nel Parlamento. ...

Advertising

ilriformista : Con le parole di #Letta stiamo scoprendo che è troppo tardi, che l’intreccio col #Movimento5Stelle è ormai diventat… - ilriformista : Letta conferma la convergenza con Conte e i 5 Stelle sulla giustizia e in Direzione dice ‘no’ al #referendum: bocci… - LegaSalvini : NICOLA #PORRO DA APPLAUSI “La sostanza è che non vogliono fare l’election day con referendum Giustizia ed elezioni… - gselvaggia : RT @GianpieroScanu: Importerà a pochi, ma ai 5 referendum sulla giustizia, a differenza di Letta, voterò per tutti SI - settimiobro : RT @Lialacor: La sx dopo il referendum 2016 prometteva di fare una riforma costituzionale fantastica...ora dice no ai quesiti referendari s… -