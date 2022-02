Open, Renzi “Non scappo dal processo, no a chi invade terreno politica” (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questa battaglia la faccio per la dignità di un’istruzione messa in secondo piano per paura della politica. Io non scappo dal processo. Non fuggo dalle aule dei tribunali, ci vado a testa alta. Ma se qualcuno vuole invadere il terreno della politica, contribuendo a passare il messaggio che i politici rubano, io mi alzo in piedi e dico no. Fare politica non è reato. Lo faccio a viso aperto perchè è una battaglia che vale i ragazzi più giovani”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in Senato durante la discussione sul conflitto di attribuzione contro i magistrati fiorentini per il caso della Fondazione Open.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questa battaglia la faccio per la dignità di un’istruzione messa in secondo piano per paura della. Io nondal. Non fuggo dalle aule dei tribunali, ci vado a testa alta. Ma se qualcuno vuolere ildella, contribuendo a passare il messaggio che i politici rubano, io mi alzo in piedi e dico no. Farenon è reato. Lo faccio a viso aperto perchè è una battaglia che vale i ragazzi più giovani”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, in Senato durante la discussione sul conflitto di attribuzione contro i magistrati fiorentini per il caso della Fondazione.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

