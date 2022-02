Lombardia, la Santanché agli alleati: «FdI pronta a guidare la Regione». La Lega attende Salvini (Di martedì 22 febbraio 2022) «Non sappiamo quali siano le intenzioni del presidente Fontana, ma per la Lombardia Fratelli d’Italia un candidato ce l’ha». Sono bastate queste poche parole di Daniela Santanché a mettere in moto il tam tam sui giornali. E così è partito il coro: “Il partito della Meloni vuol rompere il centrodestra anche sui territori”. Peccato che non sia vero. Più semplicemente, la coordinatrice lombarda di FdI ha ricordato che la trattativa nel centrodestra nella individuazione del candidato a governatore non può più limitarsi a Lega e Forza Italia. Fratelli d’Italia cresce anche in Lombardia ed è di gran lunga il primo partito della coalizione nei sondaggi. Di tanto bisogna tener conto, soprattutto nella più estesa, più popolosa e più importante Regione d’Italia. Nessuna spaccatura nel centrodestra In tal senso, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) «Non sappiamo quali siano le intenzioni del presidente Fontana, ma per laFratelli d’Italia un candidato ce l’ha». Sono bastate queste poche parole di Danielaa mettere in moto il tam tam sui giornali. E così è partito il coro: “Il partito della Meloni vuol rompere il centrodestra anche sui territori”. Peccato che non sia vero. Più semplicemente, la coordinatrice lombarda di FdI ha ricordato che la trattativa nel centrodestra nella individuazione del candidato a governatore non può più limitarsi ae Forza Italia. Fratelli d’Italia cresce anche ined è di gran lunga il primo partito della coalizione nei sondaggi. Di tanto bisogna tener conto, soprattutto nella più estesa, più popolosa e più importanted’Italia. Nessuna spaccatura nel centrodestra In tal senso, ...

