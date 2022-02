Katia Ricciarelli vuole lasciare il GF Vip 6 e fa un appello al pubblico

(Di martedì 22 febbraio 2022) L’diPuntata infuocata quella di ieri al Grande Fratello Vip 6. A finire al centro dell’attenzione mediatica è stata anche, che dapprima si è scontrata con Alex Belli, e in seguito con Manila Nazzaro e con Miriana Trevisan. Già durante quest’ultima lite la cantante lirica aveva manifestato la voglia di L'articolo proviene da Novella 2000.

MaxMentalist : Sempre detto che il fandom della Sola è il peggiore mai esistito nella storia del #gfvip, d'altronde rispecchiano l… - AnnerreKB : 'io sono Katia Ricciarelli e tu chi sei?' (Cit. la marchesa di sticaxxo) #gfvip - bassotti_banda : RT @DiamanteGiallo: @comment322 solo che miriana trevisan è una valletta sculettatrice e Katia Ricciarelli una star lirica Internazionale. - MichelaSardo2 : RT @comment322: katia:”io sono katia ricciarelli , amata nel mondo” AMO TI SEI PERSA UN PEZZO #GFVIP - Antonel45sck : RT @comment322: “io ono katia ricciarelli tu chi sei?” “io sono MIRIANA TREVISAN” LE TONNELLATE #gfvip -

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Nella Casa, infatti, è scoppiata in diretta un'accesa lite tra Miriana Trevisan ein cui sono volate pesanti offese e accuse . Volano stracci al Gf Vip tra Miriana Trevisan eScontro di fuoco al Grande Fratello Vip tra Miriana e, che ...è una furia. Arrabbiata nera nei confronti di Alex Belli , che da qualche settimana è tornato nella casa di Cinecittà come ospite d'onore per riconquistare sua moglie Delia Duran . ...Dopo la puntata di ieri sera, estremamente ricca di colpi di scena, Katia Ricciarelli si è scontrata definitivamente con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, rimaste senza parole davanti all’attacco ...Ti aspettano tante belle cose”. Infine l’attore ha stretto le mani a Katia Ricciarelli, che di recente si era scagliata contro di lui: “Mi dispiace, avremo modo di chiarire fuori”, ha concluso Belli.