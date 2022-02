Juventus-Villarreal 1-1: Vlahovic segna dopo 32 secondi al debutto in Champions. Poi i bianconeri si spengono e Parejo trova il pari (Di martedì 22 febbraio 2022) È la Juve di Vlahovic. Il grande campione che mancava, che chissà, magari può cambiare addirittura una stagione. Non è però una Juve diversa, almeno per il momento, è sempre la Juve di Allegri: difesa, a volte proprio catenaccio, e contropiede, prima non prenderle poi tutto il resto, che in Europa non basta quasi mai. E così non è ancora una Juve più forte, nemmeno del Villarreal, squadra di seconda fascia spagnola, con grande attitudine europea, è vero, ma con tanti limiti, che non doveva far paura. Soprattutto non dopo un vantaggio immediato che sembrava aver messo in discesa l’andata di questi ottavi di finale. Invece diventa una sofferenza, molto più di quel che dice il punteggio finale: 1-1, buono per il morale e forse anche per la qualificazione, meno per il percorso di crescita della squadra. Resterà, comunque, lo straordinario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) È la Juve di. Il grande campione che mancava, che chissà, magari può cambiare addirittura una stagione. Non è però una Juve diversa, almeno per il momento, è sempre la Juve di Allegri: difesa, a volte proprio catenaccio, e contropiede, prima non prenderle poi tutto il resto, che in Europa non basta quasi mai. E così non è ancora una Juve più forte, nemmeno del, squadra di seconda fascia spagnola, con grande attitudine europea, è vero, ma con tanti limiti, che non doveva far paura. Soprattutto nonun vantaggio immediato che sembrava aver messo in discesa l’andata di questi ottavi di finale. Invece diventa una sofferenza, molto più di quel che dice il punteggio finale: 1-1, buono per il morale e forse anche per la qualificazione, meno per il percorso di crescita della squadra. Resterà, comunque, lo straordinario ...

