(Di martedì 22 febbraio 2022) Joséè statoto per duedal Giudice Sportivo per i fatti di Roma-Verona. “to per due, con ammenda da 20.000 euro, José, per avere, al 45° del secondo tempo, rivolgendosi al quarto ufficiale, indirizzato gravial direttore di gara, nonché per essere entrato, all’atto del provvedimento di espulsione, sul terreno di giuoco con fare minaccioso contestando platealmente la decisione arbitrale; infine, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver reiterato le suddettenei confronti del Direttore di gara mentre cercava di trattenere il proprio Direttore sportivo” questa la motivazione del Giudice Sportivo. Il tecnico della Roma aveva fatto il vedere il ...

napolipiucom : Insinuazioni e contestazioni, Mourinho: due giornate di squalifica, ricordate Spalletti? #Mourinho #Spalletti… -

