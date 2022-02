Il Paradiso delle Signore | trama 22 febbraio | una pericolosa alleanza

(Di martedì 22 febbraio 2022) Gelosie e intrighi caratterizzeranno l'episodio de Ildi oggi, martedì 22. Laodierna della soap opera di Rai 1 rivela che, intanto, Sandro e Tina finalmente si ritroveranno e Recalcati farà una bellissima proposta alla moglie, ossia incidere la sua canzone. Dal canto suo, Agnese farà finalmente ritorno a Milano con pessime notizie. La donna, infatti, racconterà ai figli che Rocco non solo si è invaghito di un'altra ragazza, ma si è addirittura fidanzato. Dunque, mentre il giovane sportivo si godrà il suo nuovo amore, l'ignara Maria continuerà a credere che presto lei e Rocco si sposeranno e che lui sta racimolando denaro per costruire il loro futuro insieme. La giovane, inoltre, lavorerà senza sosta al suo vestito da sposa. Il...

Anticipazioni settimanali puntate Il Paradiso delle signore da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo 2022 Gloria ripensa a quanto ha appreso su Gemma e sente di dover dire la verità a Stefania, ma Ezio non è d'accordo. Anche Irene, Dora e