Due anni di pandemia all’ospedale di Bergamo: oltre 5mila ricoveri e decine di studi per curare il Covid (Di martedì 22 febbraio 2022) Bergamo. oltre 5 mila malati ricoverati da tutto il territorio regionale lungo quattro ondate Covid, la somministrazione di più di 580 mila vaccinazioni in 7 hub vaccinali nella città e sul territorio, molte migliaia di tamponi eseguiti, decine di studi clinici pubblicati per studiare il coronavirus e per individuare possibili terapie. La riprogrammazione dell’attività clinica non urgente sospesa a causa del Covid-19, con il raggiungimento dell’obiettivo fissato da Regione Lombardia ed il recupero, negli ultimi mesi del 2021, di 537 tra operazioni chirurgiche e procedure interventistiche, di oltre 5.700 prestazioni ambulatoriali, tra prime visite e controlli, endoscopie ed esami di diagnostica strumentale. Questo il bilancio di quanto fatto da medici e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 22 febbraio 2022)5 mila malati ricoverati da tutto il territorio regionale lungo quattro ondate, la somministrazione di più di 580 mila vaccinazioni in 7 hub vaccinali nella città e sul territorio, molte migliaia di tamponi eseguiti,diclinici pubblicati perare il coronavirus e per individuare possibili terapie. La riprogrammazione dell’attività clinica non urgente sospesa a causa del-19, con il raggiungimento dell’obiettivo fissato da Regione Lombardia ed il recupero, negli ultimi mesi del 2021, di 537 tra operazioni chirurgiche e procedure interventistiche, di5.700 prestazioni ambulatoriali, tra prime visite e controlli, endoscopie ed esami di diagnostica strumentale. Questo il bilancio di quanto fatto da medici e ...

