Conte-Guardiola | che scintille! Avete visto cosa è successo?

Antonio Conte, come sempre, non le manda a dire a nessuno, nemmeno se sei Pep Guardiola. Il tecnico ha deciso di rispondere al catalano attraverso i social, dopo che quest'ultimo aveva definito il Tottenham una squadra di "contropiedisti". Dichiarazioni che non sono piaciute al leccese che, su Instagram, ha pubblicato il video dei goal segnati dai suoi, con tanto di didascalia "Contropiede? Non proprio…". C'è da dire che i tre goal fatti dagli Spurs, sono arrivati tutti alla fine di azioni manovrate. C'è da dire che Guardiola si riferiva a tutta la partita, giocata effettivamente di ripartenza da Conte e i suoi. Sicuramente questo rinnova la rivalità tra i due. Edoardo Ciccarelli

