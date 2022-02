Calcio | Champions | Vlahovic in gol all' esordio dopo 33' '

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) -con gol inLeague per l'attaccante della Juventus Dusan. Al bomber bianconero sono bastati 33 secondi per battere il portiere del Villarreal con un preciso diagonale, per il vantaggio della Juve.

All.: Allegri ARBITRO: Daniel Siebert MARCATORI: 1' Vlahovic ESPULSI: AMMONITI: RECUPERO: Dove vederla in tv e streaming Villarreal - Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà