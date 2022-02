Calcio a 5, Divisione: rivoluzione nei regolamenti. Cambiati i limiti di partecipazione al gioco per italiani e stranieri (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo l’Europeo 2022, chiuso dall’Italia con la cocente eliminazione nella prima fase della competizione continentale, la Divisione Calcio a 5, col presidente Luca Bergamini in testa e, insieme a lui il Consiglio Direttivo, ha calato le sue carte sul tavolo. La governance del futsal nostrano ha ufficialmente messo le mani su “un argomento ritenuto improcrastinabile”, quello relativo ai limiti di partecipazione al gioco fra giocatori formati e non formati: “Sin dal primo giorno della mia presidenza – ha affermato Bergamini – l’impegno è sempre stato finalizzato ad avvicinare la base con il vertice, per rendere il più omogeneo possibile il tutto. Il corto circuito che si è generato con le società ha portato i club a non fare attività sul territorio, senza più riuscire a creare giocatori e talenti che ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo l’Europeo 2022, chiuso dall’Italia con la cocente eliminazione nella prima fase della competizione continentale, laa 5, col presidente Luca Bergamini in testa e, insieme a lui il Consiglio Direttivo, ha calato le sue carte sul tavolo. La governance del futsal nostrano ha ufficialmente messo le mani su “un argomento ritenuto improcrastinabile”, quello relativo aidialfra giocatori formati e non formati: “Sin dal primo giorno della mia presidenza – ha affermato Bergamini – l’impegno è sempre stato finalizzato ad avvicinare la base con il vertice, per rendere il più omogeneo possibile il tutto. Il corto circuito che si è generato con le società ha portato i club a non fare attività sul territorio, senza più riuscire a creare giocatori e talenti che ...

