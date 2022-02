Windows 11 richiederà un account Microsoft per poter essere utilizzato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Uscirà a breve, ma uscirà. E’ un volli fortissimamente volli quello di Microsoft, che ha deciso di rendere obbligatorio un account e una connessione Internet durante la configurazione del dispositivo. Window 11, servirà un account Microsoft per usarlo – Adobe StockSecondo un aggiornamento pubblicato nella pagina di rilascio della build 22557, il colosso di Redmond creato da Bill Gates e Paul Allen il 4 aprile 1975 ha intenzione di velocizzare il processo di aggiornamenti nei prossimi mesi. “Questa build – spiegano da Redmond, in una nota ufficiale – include anche molti miglioramenti e perfezionamenti generali a Windows 11”. Fra queste ci sarà proprio l’obbligo nei futuri update di passare per un proprio account su Microsoft. Una funzione utilizzata ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Uscirà a breve, ma uscirà. E’ un volli fortissimamente volli quello di, che ha deciso di rendere obbligatorio une una connessione Internet durante la configurazione del dispositivo. Window 11, servirà unper usarlo – Adobe StockSecondo un aggiornamento pubblicato nella pagina di rilascio della build 22557, il colosso di Redmond creato da Bill Gates e Paul Allen il 4 aprile 1975 ha intenzione di velocizzare il processo di aggiornamenti nei prossimi mesi. “Questa build – spiegano da Redmond, in una nota ufficiale – include anche molti miglioramenti e perfezionamenti generali a11”. Fra queste ci sarà proprio l’obbligo nei futuri update di passare per un propriosu. Una funzione utilizzata ...

Ultime Notizie dalla rete : Windows richiederà Windows 11 Pro richiederà un account Microsoft per poter essere installato: è ufficiale Anche Windows 11 Pro richiederà una connessione internet e un account Microsoft per poter essere installato. Ad annunciarlo è Microsoft, con i nuovi requisiti della SKU Pro che ricordano quelli introdotti ...

Anche Windows 11 Pro richiederà internet e account Microsoft al primo avvio Anche Windows 11 Pro richiederà accesso a internet e account Microsoft per completare la prima configurazione . La società l'ha annunciato aggiornando il post di presentazione della nuova build Insider del ...

