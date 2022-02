Ucraina-Russia, Putin: “Kiev potrebbe sviluppare armi nucleari” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, Kiev potrebbe sviluppare armi nucleari. E’ quanto ha sostenuto il presidente russo Vladimir Putin, nel lungo discorso alla nazione col quale ha annunciato l’annessione della regione del Donbass orientale. “Sappiamo che ci sono già informazioni che l’Ucraina vuole costruire le proprie armi nucleari. Non è un’accusa a vuoto”, ha detto Putin, affermando che l’Ucraina “di fatto dispone ancora della tecnologia nucleare sovietica” e degli strumenti per “trasportare queste armi”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi. E’ quanto ha sostenuto il presidente russo Vladimir, nel lungo discorso alla nazione col quale ha annunciato l’annessione della regione del Donbass orientale. “Sappiamo che ci sono già informazioni che l’vuole costruire le proprie. Non è un’accusa a vuoto”, ha detto, affermando che l’“di fatto dispone ancora della tecnologia nucleare sovietica” e degli strumenti per “trasportare queste”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

meb : Zoryana, 7 anni, vive a Kiev e si addestra per poter sopravvivere in caso la Russia decida di invadere l’Ucraina. L… - sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - limesonline : ???? I richiami storici di #Putin nel discorso che sta facendo ora alla nazione sull'Ucraina non sono una novità: nei… - AndreaColandrea : RT @AndreaColandrea: #Russia vs #Ucraina La storia insegna che nei conflitti geopolitici serve equidistanza. Mai fare il 'tifo' per una del… - stefanosoro : Se volete saperne di più, seguite Anna @zafesova. #Ucrainarussia #Ucraina #Russia -