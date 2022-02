Ucraina | Onu | Russia ha violato sovranità e integrità Ucraina

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il riconoscimento russo dei territori separatisti rappresenta una "violazione" delladell'. Lo ha affermato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in una dichiarazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Onu

... da o nelle cosiddette regioni separatiste dell''. Dopo il discorso di Putin, Biden si è ... Kiev , da parte sua, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza. D'altra parte col ...Gli Usa hanno anche segnalato all'che Mosca avrebbe compilato una lista di ucraini da uccidere ...in coordinamento con gli alleati e i partner nel caso la Russia invada ulteriormente l'': ...22.40 Onu:Russia viola integrità dell'Ucraina Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres è "molto preoccupato" per la decisione di Vladimir Putin relativa allo status del Donbass e "chiede una ...In copertina ANSA/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL | Emmanuel Macron a destra e Vladimir Putin a Parigi, Francia, 9 dicembre 2019 Il paventato incontro sull’Ucraina tra i presidenti russo e ...