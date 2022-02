TikTok è diventato uno strumento fondamentale per comprendere la crisi Ucraina: ecco il perchè (Di lunedì 21 febbraio 2022) Molti comuni cittadini stanno condividendo su TikTok dei video che mostrano i movimenti di soldati e attrezzature sul confine, che vengono poi analizzati e usati dai ricercatori che monitorano gli sviluppi del potenziale conflitto di cui siamo ormai “pieni” e in attesa di eventuali accordi. TikTok massimo esponente dei video del conflitto Ucraina-Russia – Computermagazine.itLe immagini che stiamo andando a descrivervi, le abbiamo viste tutti:le strade innevate vicino a Kursk, carri armati e attrezzature militari che bloccano il traffico. Diversi video girati nei pressi della città russa, a oltre cento chilometri dal confine con l’Ucraina, mostrano auto bloccate in fila in attesa di attraversare i binari del treno usato per trasportare carri armati da un posto all’altro, per uscire dal conflitto, per tornare in un posto ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Molti comuni cittadini stanno condividendo sudei video che mostrano i movimenti di soldati e attrezzature sul confine, che vengono poi analizzati e usati dai ricercatori che monitorano gli sviluppi del potenziale conflitto di cui siamo ormai “pieni” e in attesa di eventuali accordi.massimo esponente dei video del conflitto-Russia – Computermagazine.itLe immagini che stiamo andando a descrivervi, le abbiamo viste tutti:le strade innevate vicino a Kursk, carri armati e attrezzature militari che bloccano il traffico. Diversi video girati nei pressi della città russa, a oltre cento chilometri dal confine con l’, mostrano auto bloccate in fila in attesa di attraversare i binari del treno usato per trasportare carri armati da un posto all’altro, per uscire dal conflitto, per tornare in un posto ...

