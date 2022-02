Sindaca arrestata a Sabaudia | l’intercettazione degli indagati sui lavori in ritardo | «Grazie Covid» Si preparavano per i Mondiali di canottaggio

(Di lunedì 21 febbraio 2022) LadiGiada Gervasi è statacon altre 15 persone con le accuse di corruzione, concussione e turbativa d’asta. Nell’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari di Latina, Giorgia Castriota, si legge che secondo le accuse Gervasi sarebbe a capo di un sistema criminoso. Per Castriota si tratterebbe di: «Un consolidato e produttivo apparato clientelare tra i dipendenti del comune die una serie di imprenditori privati. Al vertice di tale sistema criminoso si colloca proprio ladel Comune diGiada Gervasi attorniata da soggetti che ricoprono anch’essi posizioni apicali all’interno della giunta comunale, quali assessori, dirigenti e consiglieri». Nel procedimento, che coinvolge anche amministratori, funzionari pubblici e ...

A scriverlo il gip di Latina Giorgia Castriota nell'ordinanza con cui sono stati disposte 16 misure cautelari, tra queste anche per ladi Sabaudia Giada Gervasi finita agli arresti ...Gli stessi pm che oggi hanno firmato le richieste di custodia cautelare che hanno portato laai domiciliari. I precedenti Sul fronte delle concessioni balneari la tensione a Sabaudia è alta ...«Grazie a Dio, grazie al coronavirus». È quanto afferma un inda nelle intercettazioni citate dal gip di Latina nell’ordinanza e in particolare in riferimento al fallimento nell’organizzazione degli ev ...Un “sistema”. Che la sindaca di Sabaudia Giada Gervasi, considerata al vertice dell’organizzazione, ha cercato di coprire in ogni modo, anche tentando di accreditarsi come confidente dei carabinieri p ...