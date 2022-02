Se la contestazione non è tempestiva, è illegittimo il licenziamento (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con sentenza n. 2869 del 31-01-2022, la Corte di cassazione civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 19-10-2021) presieduta dalla dott.ssa Adriana Doronzo, definitivamente pronunciandosi sul ricorso 2543-2019 osserva (sul punto Cass. n. 1248/2016) che “in tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con sentenza n. 2869 del 31-01-2022, la Corte di cassazione civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 19-10-2021) presieduta dalla dott.ssa Adriana Doronzo, definitivamente pronunciandosi sul ricorso 2543-2019 osserva (sul punto Cass. n. 1248/2016) che “in tema didisciplinare, l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della, si L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Se la contestazione non è tempestiva, è illegittimo il licenziamento - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: #Frattini: 'tutti sanno che lo Statuto della #NATO non permette di far entrare Paesi che hanno in corso delle situazioni… - lucal2306 : @pisto_gol C'è un pezzo di spalla, non solo il braccio ma la contestazione Atalantina è sul fatto che secondo loro… - Pol29938792 : RT @intuslegens: In India, nei procedimenti penali conseguenti alle morti da vaccino, la contestazione è omicidio volontario; gli indagati,… - yeswecanon1 : Appuntamento a giovedì, dovremo fare la conta per tirare su 11 giocatori. Chiedo soltanto voglia e carattere come q… -