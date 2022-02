Salvini risponde a Draghi: “Nessuna guerriglia in Parlamento, se migliora un provvedimento è solo un merito. Mica stiamo qui a giocare a dama” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Tensioni nella maggioranza di governo? No, assolutamente”. “guerriglia? Il Parlamento è eletto dai cittadini e, se migliora un provvedimento, è solo un merito. Altrimenti che ci stanno a fare 900 parlamentari? Giocano a dama? Non è guerriglia parlamentare se modifica in meglio qualche provvedimento uscito dal consiglio dei ministri, come il Superbonus. Il Parlamento fa il suo lavoro. Altrimenti aboliamolo“. Così, ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24), il leader della Lega Matteo Salvini, incalzato dal conduttore Simone Spetia, minimizza i contrasti esistenti tra i partiti nella maggioranza del governo Draghi e risponde, senza nominarlo, allo stesso presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Tensioni nella maggioranza di governo? No, assolutamente”. “? Ilè eletto dai cittadini e, seun, èun. Altrimenti che ci stanno a fare 900 parlamentari? Giocano a? Non èparlamentare se modifica in meglio qualcheuscito dal consiglio dei ministri, come il Superbonus. Ilfa il suo lavoro. Altrimenti aboliamolo“. Così, ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24), il leader della Lega Matteo, incalzato dal conduttore Simone Spetia, minimizza i contrasti esistenti tra i partiti nella maggioranza del governo, senza nominarlo, allo stesso presidente del ...

