Rose amaro nonostante il 6 - 0 al Gladbach: "Non cancellerà le delusioni delle coppe" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Marco Rose e la sua squadra non hanno ancora mandato giù le eliminazioni da Champions e Coppa di Germania, oltre alla recente brutta sconfitta coi Rangers Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Marcoe la sua squadra non hanno ancora mandato giù le eliminazioni da Champions e Coppa di Germania, oltre alla recente brutta sconfitta coi Rangers

Advertising

FrancescPrime4 : Di alcune anime adoro l’appariscente invisibilità, il saper parlare in punta di piedi, gesticolare in minuscolo c… - Gianbilico : @Mastronauta Sappi che non ho gif da mandarti né tantomeno caffè cappuccino latte macchiato rose roselline e cacao… - anto_bern : RT @InternoPoesia: O morte, maestra oscura elisir di amaro fiele dio, fiocinatore immigrato luna dai mille occhi ciechi nano di rose in agg… - antoniettagner2 : RT @InternoPoesia: O morte, maestra oscura elisir di amaro fiele dio, fiocinatore immigrato luna dai mille occhi ciechi nano di rose in agg… - hashtagfilosofi : RT @InternoPoesia: O morte, maestra oscura elisir di amaro fiele dio, fiocinatore immigrato luna dai mille occhi ciechi nano di rose in agg… -