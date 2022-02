Pd | Letta cita il dialogo Rocky-Apollo Cercherò chi ha gli occhi della tigre

(Di lunedì 21 febbraio 2022) ZCZC5989/SXA XPP22052014037 SXA QBXB B POL S0A QBXB ++ Referendum:,no a 2 quesiti, su altri 3 c'e' Parlamento ++ Su altri 3 quesiti credo che risposte vengono da riforme (ANSA) - ROMA, 21 FEB - Sui Referendum "noi pensiamo che le riforme piu' importanti sono quelle che sono in Parlamento sia quelle approvate gia sia quelle ancora in discussione.Dei 5 Referendum 3 hanno materie che stanno dentro la discussione parlamentare e noi pensiamo che le risposte arriveranno la', sugli altri 2 quesiti non riesco a non esprimere la netta contrarieta' sia sulla custodia cautelare sia sulla Severino, si possono fare miglioramenti ma non stravolgendo tutto". Cosi' il segretario Pd Enriconella direzione Pd. Segui su affaritaliani.it

ROMA - I candidati del Pd come tanti Rocky Balboa, Enricocome Apollo Creed. Alla direzione nazionale dem calano le luci in sala, col segretariocheuna delle scene clou di Rocky Tre. Per motivare i suoi,ribadisce di credere fermamente nella vittoria del centrosinistra alle politiche del 2023: ne sono 'convintamente convinto',...GOVERNO:, 'DELEGA FISCALE, CONCORRENZA E APPALTI TRE PRIORITA'' - 'Delega fiscale, concorrenza e appalti sono tre provvedimenti del governo che sono la condizioni per ottenere i soldi del Pnrr ...(Adnkronos) – Il sostegno al governo Draghi, il Pnrr e le riforme (anche quella elettorale se ci saranno le condizioni), i referendum in tema di giustizia e poi le amministrative, il campo largo e le ...ROMA, 21 FEB - "Non demordiamo, noi tenteremo. Ma in questa legislatura non sarà semplice, perché non siamo maggioranza. Ma nella prossima e alle elezioni, parleremo dei temi che hanno a che fare con ...