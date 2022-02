Omelia come Sanremo: il parroco canta “Brividi” ed è subito virale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Don Matteo Selmo, parroco di Lonato del Garda, cerca di coinvolgere con la sua Omelia intonando “Brividi” e le altre canzoni finaliste di Sanremo 2022. Questo momento inaspettato ha fatto il giro del web. Tra Vangelo e musica Don Matteo Selmo, 38enne co-parroco di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, nelle ultime ore sta spopolando su ogni social grazie a un video di cui è protagonista. Durante una sua Omelia, risalente alla domenica successiva alla finale di Sanremo 2022, ha intonato le tre canzoni finaliste del contest. Le canzoni cantate sono state: “Brividi” di Blanco e Mahmood, “O forse sei tu” di Elisa e “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi. Il parroco non le ha soltanto intonate, ma ha dato loro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Don Matteo Selmo,di Lonato del Garda, cerca di coinvolgere con la suaintonando “” e le altre canzoni finaliste di2022. Questo momento inaspettato ha fatto il giro del web. Tra Vangelo e musica Don Matteo Selmo, 38enne co-di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, nelle ultime ore sta spopolando su ogni social grazie a un video di cui è protagonista. Durante una sua, risalente alla domenica successiva alla finale di2022, ha intonato le tre canzoni finaliste del contest. Le canzonite sono state: “” di Blanco e Mahmood, “O forse sei tu” di Elisa e “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi. Ilnon le ha soltanto intonate, ma ha dato loro ...

