Melissa Benoist in trattative per la serie drammatica HBO Max The Girls On The Bus (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo aver abbandonato costume e mantello di Supergirl, Melissa Benoist potrebbe interpretare una giornalista politica nella serie HBO Max The Girls On The Bus. La star di Supergirl Melissa Benoist potrebbe tornare a collaborare col produttore Greg Berlanti per la serie drammatica HBO Max al femminile The Girls On The Bus. Secondo l'Hollywood Reporter, Melissa Benoist sarebbe entrata in trattative per partecipare a The Girls on the Bus, serie prodotta da Berlanti che si è occupato a lungo di produrre la serie The CW Supergirl, serie interpretata dalla Benoist. The Girls on the Bus si ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo aver abbandonato costume e mantello di Supergirl,potrebbe interpretare una giornalista politica nellaHBO Max TheOn The Bus. La star di Supergirlpotrebbe tornare a collaborare col produttore Greg Berlanti per laHBO Max al femminile TheOn The Bus. Secondo l'Hollywood Reporter,sarebbe entrata inper partecipare a Theon the Bus,prodotta da Berlanti che si è occupato a lungo di produrre laThe CW Supergirl,interpretata dalla. Theon the Bus si ...

Advertising

benoistfvs : @klausmtmeu Troian Bellisario Melissa benoist Patrick J adams Sarah rafferty De musica: Tini Little mix - ArrowverseITA : #thegirlsonthebus: #melissabenoist in trattative per la serie di #hbomax... - cinespression : #GirlsontheBus: #MelissaBenoist in trattative per il political dramedy di HBO Max - badtasteit : #MelissaBenoist tra le protagoniste di #TheGirlsOnTheBus - celebhotFantasy : RT @straightedge111: @celebhotFantasy Emilia Clarke Melissa Benoist Brie Larson -