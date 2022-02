Mazzarri | «Il Napoli ha mostrato di cosa è capace | dovremo superare noi stessi per fare risultato»

Advertising

Calcio_Casteddu : ??? #Mazzarri: 'Superiamo noi stessi e mettiamo in difficoltà il #Napoli #? #CagliariNapoli #Cagliari… - ParliamoDiNews : Cagliari-Napoli LIVE: Mazzarri senza Pavoletti, Spalletti lascia fuori Osimhen | Primapagina |… - Cucciolina96251 : RT @armagio: Un giocatore del #Cagliari di Mazzarri che dichiara “dobbiamo giocare a viso aperto” contro il #Napoli o non conosce il signif… - infoitsport : Cagliari-Napoli LIVE, le formazioni ufficiali: Mazzarri senza Pavoletti, Spalletti lascia fuori Osimhen - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Mazzarri a DAZN: “Oggi dobbiamo superarci, il Napoli è una grandis… -

Ultime Notizie dalla rete : Mazzarri Napoli

...escendono in campo alle 19 all''Unipol Domus' per il primo dei due posticipi del lunedì della 26ª giornata. In palio punti per la salvezza per i rossoblù del grande ex Walter, ...È stato conche ilha fatto il grande salto di qualità: l'allenatore ha infatti condotto gli azzurri a vincere la Coppa Italia " contro una Juventus che in quella stagione non aveva ...18.55 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match di Cagliari è intervenuto al microfono di Dazn: "Sarebbe importante fare risultato, però il campionato è molto lungo, ci sono ...Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, prima del match con il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Noi dobbiamo fare i fatti, non i titoli. Poche chiacchiere, sappiamo che il Napoli è una gr ...