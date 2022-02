L’attacco alla Lega Serie A: “È priva di regole, le assemblee sono un far west!” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gaetano Miccichè, ex presidente della Lega Serie A, ha commentato al Corriere della Sera la situazione che si sta vivendo in queste settimane in Lega, in seguito alle dimissioni di Paolo dal Pino, le venti squadre di A sono alla ricerca di un nuovo presidente. Durante il suo mandato, Miccichè si è ritrovato a dover gestire il caso Mediapro, favorendo l’ingresso di Dazn: la vendita dei diritti tv 2018-2021 si attesta sui 973 milioni di euro. Gaetano Miccichè ex presidente della Lega Serie ANon tutti i ricordi di Miccichè sulla sua presidenza di Lega sono positivi. Queste le parole dell’ex presidente: “Umanamente è stata una fase splendida della mia vita professionale: ho avuto l’opportunità di conoscere gruppi di lavoro, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gaetano Miccichè, ex presidente dellaA, ha commentato al Corriere della Sera la situazione che si sta vivendo in queste settimane in, in seguito alle dimissioni di Paolo dal Pino, le venti squadre di Aricerca di un nuovo presidente. Durante il suo mandato, Miccichè si è ritrovato a dover gestire il caso Mediapro, favorendo l’ingresso di Dazn: la vendita dei diritti tv 2018-2021 si attesta sui 973 milioni di euro. Gaetano Miccichè ex presidente dellaANon tutti i ricordi di Miccichè sulla sua presidenza dipositivi. Queste le parole dell’ex presidente: “Umanamente è stata una fase splendida della mia vita professionale: ho avuto l’opportunità di conoscere gruppi di lavoro, ...

