La Pupa e il Secchione | che annuncio di Barbara d’Urso | “Saranno loro?”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Sta per iniziare la nuova edizione de Lae il. Il promo del casting conè tutto da ridere: “?” Sta per iniziare una nuova… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

QuiMediaset_it : #LaPupaEilSecchioneShow non è ancora iniziato, ma è già virale sui social. In soli 10 giorni i promo #madreh con… - C_Carlos_ : RT @EsattoC: STEFANO BEACCO: L’EX PARTECIPANTE DE “LA PUPA E IL SECCHIONE” NUDO SU INSTAGRAM ?? Telegram: - filvedi : RT @EsattoC: STEFANO BEACCO: L’EX PARTECIPANTE DE “LA PUPA E IL SECCHIONE” NUDO SU INSTAGRAM ?? Telegram: - Incantatore_ : @Nihal884 Fa la pupa o il secchione? - jhoannacru : @bagnotrash A noi pubblico ci raccontano la storiella che “vogliono” loro. È un contratto lavorativo. E di consegue… -

Ultime Notizie dalla rete : Pupa Secchione

... i siti hanno ipotizzato che ci sarebbe stata Barbara D'Uso per il lancio de Lae il, invece noi sappiamo che l'ospite dell'ultima puntata che andrà a concludere questa edizione ...Tutto si consuma sui social, da una parte c'è la conduttrice di Canale 5 - che sta per approdare in prima serata con 'Lae il' - dall'altra il giovane Tananai (una delle promesse della ...Sta per iniziare la nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Il promo del casting con Barbara d'Urso è tutto da ridere: "Saranno loro?" ...Nel confessionale del GF Vip, Katia spiega perché non ha apprezzato il bacio tra Delia e Soleil: "C'è un pudore che bisogna mantenere" ...