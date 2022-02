Hertz - Più spinta sulle elettriche anche con UfoDrive (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il futuro della mobilità è sempre più elettrico e passa dalle app, più che dagli stazioni di noleggio, e così Hertz punta decisa su partnership che le consentano uno sviluppo in questi nuovi territori. L'ultima notizia del colosso americano è un investimento in UfoDrive, la principale società di noleggio di veicoli elettrici self-service e fornitore di servizi di mobilità elettrica in Europa, un servizio completamente digitale e alla spina controllato da un'app. La sua piattaforma avanzata eMobility SaaS mira a semplificare la transizione all'elettricità sia per i clienti, sia per i fornitori di flotte, offrendo operazioni semplificate, costi di ricarica inferiori e utilizzo ottimale dei veicoli, usando strumenti di intelligenza artificiale avanzati. La partnership segue l'annuncio di Hertz dello scorso ottobre, quando l'azienda aveva ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il futuro della mobilità è sempre più elettrico e passa dalle app, più che dagli stazioni di noleggio, e cosìpunta decisa su partnership che le consentano uno sviluppo in questi nuovi territori. L'ultima notizia del colosso americano è un investimento in, la principale società di noleggio di veicoli elettrici self-service e fornitore di servizi di mobilità elettrica in Europa, un servizio completamente digitale e alla spina controllato da un'app. La sua piattaforma avanzata eMobility SaaS mira a semplificare la transizione all'elettricità sia per i clienti, sia per i fornitori di flotte, offrendo operazioni semplificate, costi di ricarica inferiori e utilizzo ottimale dei veicoli, usando strumenti di intelligenza artificiale avanzati. La partnership segue l'annuncio didello scorso ottobre, quando l'azienda aveva ...

