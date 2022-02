Gli opinionisti scettici sul green pass in estasi per l’articolo di The Spectator che lo definisce «inutile tirannia» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Bisognerà pur mettersi d’accordo. Nel momento in cui una certa parte di stampa straniera (a partire, ad esempio dal Financial Times), incoronava le misure intraprese dal governo italiano per uscire dalla crisi del coronavirus (risale al mese di agosto un articolo dai toni trionfalistici su Mario Draghi), ecco che i commentatori di estrema destra e tutti coloro che strizzavano l’occhio ad anti-green pass e a no-vax si affrettavano a dire che quel punto di vista era completamente scollato dalla realtà. Oggi, invece, sono gli stessi commentatori a esaltarsi per l’articolo della rivista The Spectator (la cui longevità viene presentata come garanzia di affidabilità) molto critico nei confronti del green pass italiano, definito un esercizio inutile di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Bisognerà pur mettersi d’accordo. Nel momento in cui una certa parte di stampa straniera (a partire, ad esempio dal Financial Times), incoronava le misure intraprese dal governo italiano per uscire dalla crisi del coronavirus (risale al mese di agosto un articolo dai toni trionfalistici su Mario Draghi), ecco che i commentatori di estrema destra e tutti coloro che strizzavano l’occhio ad anti-e a no-vax si affrettavano a dire che quel punto di vista era completamente scollato dalla realtà. Oggi, invece, sono gli stessi commentatori a esaltarsi perdella rivista The(la cui longevità viene presentata come garanzia di affidabilità) molto critico nei confronti delitaliano, definito un eserciziodi ...

