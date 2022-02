Genoa, contro l'Inter si può eguagliare un brutto record storico (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con il pareggio ottenuto ieri a Venezia il Genoa ha collezionato la ventitreesima partita consecutiva senza vittorie in Serie A. L'ultimo successo,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con il pareggio ottenuto ieri a Venezia ilha collezionato la ventitreesima partita consecutiva senza vittorie in Serie A. L'ultimo successo,...

Advertising

GM_Z_6 : RT @rio_vela: Ok ora pensate a Zaniolo contro il Genoa. - TychoBrahe29 : RT @rio_vela: Ok ora pensate a Zaniolo contro il Genoa. - ncorrasco : Mi costringete ad entrare nello specifico. Vittorie da non fallire: Genoa, Salernitana, Verona, Spezia, Udinese,… - ncorrasco : @FFunesto Vuoi che entro nello specifico? Lo faccio subito. Vittorie da non mancare: Genoa, Salernitana, Verona, Sp… - H0PESTR0M : RT @marblackbluety: del biel giuoco contro genoa e salernitana me ne sbatto la uallera, voglio 6 punti senza se e senza ma -