Covid, Berlusconi: Allentare le restrizioni dal 31 marzo. Il nostro piano a Draghi per ridare fiducia alle Pmi (Di lunedì 21 febbraio 2022) “La situazione della pandemia e i numeri dei ricoveri, che sono finalmente e stabilmente in diminuzione, consentono di guardare ai prossimi mesi con ritrovata fiducia. Come deciso in molti Paesi europei, è arrivato anche in Italia il momento di rendere meno stringenti le norme per contrastare la diffusione del Covid, di restituire un po’ di libertà e serenità agli italiani, che hanno affrontato questa sfida difficilissima con serietà e grande spirito di sacrificio”. Così in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “La decisione di allentare le restrizioni a partire dal 31 marzo – aggiunge – supportata dal parere di eminenti scienziati, restituirà a molti settori ed imprese che si trovano in difficoltà la possibilità di riprendersi e rimettersi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) “La situazione della pandemia e i numeri dei ricoveri, che sono finalmente e stabilmente in diminuzione, consentono di guardare ai prossimi mesi con ritrovata. Come deciso in molti Paesi europei, è arrivato anche in Italia il momento di rendere meno stringenti le norme per contrastare la diffusione del, di restituire un po’ di libertà e serenità agli italiani, che hanno affrontato questa sfida difficilissima con serietà e grande spirito di sacrificio”. Così in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio. “La decisione dilea partire dal 31– aggiunge – supportata dal parere di eminenti scienziati, restituirà a molti settori ed imprese che si trovano in difficoltà la possibilità di riprendersi e rimettersi ...

