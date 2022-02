Compagnoni: “Il Napoli ha un’occasione colossale davanti!” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Compagnoni: ”Il Napoli ha un’occasione colossale davanti. L’Inter è in difficoltà, i risultati parlano chiaro”Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: riguardanti il Napoli. Queste le sue parole: SE IL Napoli VINCE QUESTA SERA… “Vincere stasera sarebbe un’iniezione di fiducia incredibile. -afferma Compagnoni -Nessuno si sarebbe aspettato i risultati delle due milanesi. Definirla emergenza quella del Napoli sarebbe un eufemismo, ma nonostante questo è lì e lotta per lo scudetto. Spalletti ha ragione quando dice che non bisogna piangersi addosso. Il Napoli ha un’occasione colossale davanti. ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022): ”Ilhadavanti. L’Inter è in difficoltà, i risultati parlano chiaro”Maurizio, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss: riguardanti il. Queste le sue parole: SE ILVINCE QUESTA SERA… “Vincere stasera sarebbe un’iniezione di fiducia incredibile. -afferma-Nessuno si sarebbe aspettato i risultati delle due milanesi. Definirla emergenza quella delsarebbe un eufemismo, ma nonostante questo è lì e lotta per lo scudetto. Spalletti ha ragione quando dice che non bisogna piangersi addosso. Ilhadavanti. ...

