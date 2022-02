Come si è arrivati alla svolta russa sul riconoscimento delle Repubbliche separatiste (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fino alla scorsa settimana l’ipotesi di un riconoscimento russo delle Repubbliche separatiste del Donbass sembrava molto lontana dalla realtà. Tutto però è cambiato nel giro di otto giorni. Il 14 febbraio per la prima volta alla Duma, la Camera Bassa del parlamento russo, si è iniziato a parlare di questa eventualità grazie a due specifiche InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 21 febbraio 2022) Finoscorsa settimana l’ipotesi di unrussodel Donbass sembrava molto lontana drealtà. Tutto però è cambiato nel giro di otto giorni. Il 14 febbraio per la prima voltaDuma, la Camera Bassa del parlamento russo, si è iniziato a parlare di questa eventualità grazie a due specifiche InsideOver.

Advertising

marattin : Per molti anni ancora dovremmo far vedere queste immagini. Dovremo raccontare a chi non c’era cosa è successo in qu… - ilpost : «Sui siti di annunci si legge di persone che offrono migliaia, decine di migliaia di euro a chi possa trovare loro… - Bruno62692288 : @AmiciUfficiale Per me è veramente incosciente far entrare la gente così tardi.Non arriveranno MAI ad avere l’esper… - MaxCoen33 : E guerra sia. Come diceva Biden... Non per paragonarmi a nessuno ma io 15gg lo avevo scritto che saremmo arrivati q… - AnnaM23189 : RT @afiresign_: “siamo arrivati alla soluzione delle cose per evitare di creare di problemi a voi e a me” “questo shh shh lo fai alle per… -