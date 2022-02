Claudio Mandia: chi era il ragazzo di Battipaglia morto in un college a New York? I genitori attendono l’autopsia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si chiama Claudio Mandia il 17enne originario di Battipaglia, in provincia di Salerno, che è stato ritrovato morto nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio in un college di New York. I genitori del ragazzo, deceduto a 24 ore dal suo 18esimo compleanno, sono in attesa dei risultati dell’autopsia per scoprire quali siano state le cause della prematura scomparsa del figlio. Claudio Mandia: chi era il ragazzo di Battipaglia morto in un college a New York? Nella notte compresa tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, il giovane Claudio Mandia è morto presso l’EF ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si chiamail 17enne originario di, in provincia di Salerno, che è stato ritrovatonella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio in undi New. Idel, deceduto a 24 ore dal suo 18esimo compleanno, sono in attesa dei risultati delper scoprire quali siano state le cause della prematura scomparsa del figlio.: chi era ildiin una New? Nella notte compresa tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, il giovanepresso l’EF ...

Advertising

VesuvioLive : Studente campano morto in un college a New York. La famiglia: “Sottoposto a trattamenti inimmaginabili” - lockifra : RT @_DAGOSPIA_: LA MORTE DEL 18ENNE CLAUDIO MANDIA A NEW YORK DIVENTA UN MISTERO CON LE ACCUSE DELLA FAMIGLIA A... - Giornaleditalia : #ClaudioMandiabattipaglianewyork Chi è Claudio Mandia: Battipaglia, New York, college, droga, famiglia e autopsia - messveneto : New York, il giallo attorno alla morte di Claudio Mandia nel college esclusivo e quei soprusi subiti nel campus: Il… - il_piccolo : New York, il giallo attorno alla morte di Claudio Mandia nel college esclusivo e quei soprusi subiti nel campus -