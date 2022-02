Ciclismo | UAE Tour 2022 | calendario | programma | orari | diretta tv e streaming

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ile lazione tv edello UAE, corsa a tappe ormai diventata uno dei principali appuntamenti di inizio stagione nel panorama delinternazionale. Si corre da domenica 20 a sabato 26 febbraio, con tanti big al via: da Tadej Pogacar che fa il suo esordio stagionale a Filippo Ganna, passando per Joao Almeida, Aleksandr Vlasov e tanti altri. Le sette tappe propongono soprattutto due arrivi in salita e una cronometro individuale, poi non mancheranno le frazioni sulla carta adatte ai velocisti del gruppo. UAE: PERCORSO E ALTIMETRIE, TV E– Lo UAEsarà trasmesso intv da Eurosport ed ...

Advertising

ilpodsport : #Ciclismo Uae Tour, a Philipsen la prima tappa. Terzo posto per Viviani #ilpodsport - ansacalciosport : Ciclismo, UAE Tour: prima tappa e maglia a Philipsen. Il corridore belga ha preceduto Bennett e l'azzurro Viviani |… - MichGPS : #UAETour 2 tappa: International Holding Company Stage – Hudayriyat Island – Abu Dhabi Breakwater 173km. Un'altra oc… - peterkama : Ciclismo, UAE Tour: Jasper Philipsen trionfa nella prima tappa con una poderosa volata - IlPedaleRosa : UAE Team ADQ, trionfo di Marta Bastianelli nell'ultima tappa della 'Valenciana': -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo UAE

In questo clima, ieri è scattato ilTour (prima volata a Jasper Philipsen, 3° Viviani), che anche quest'anno rappresenta l'apertura del WorldTour, la massima serie delmondiale, un anno ...Il belga Jasper Philipsen, con il tempo di 4h32'34", ha vinto allo sprint la 1/a tappa della 4/a edizione dell'Tour di, lunga 184 chilometri la Al Ain Water Stage, che si è conclusa a Zayed City, precedendo l'irlandese Sam Bennett ed Elia Viviani. Philipsen è anche il primo leader della classifica ...Ciclismo, come e quando vedere in diretta tv e streaming lo UAE Tour 2022: al via Tadej Pogacar, Filippo Ganna e tanti altri big ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della tappa di oggi Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda tappa dello UAE Tour 2022. Nuovo appuntamento per i ...