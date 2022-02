Chrome, Firefox ed Edge arriveranno a breve alla versione 100, e questo per ora è un problema: ecco perché (Di lunedì 21 febbraio 2022) Di solito le cifre tonde si festeggiano, e anche alla grande. Le età soprattutto, sia i compleanni delle persone che quelli di avvenimenti e/o dispositivi tecnologici e sistemi operativi. Ma nel caso di questi ultimi, le cifre tonde potrebbero creare qualche problemino non tanto nel compleanno, quanto nella versione. versione 100 in arrivo per tre noti browser – Adobe StockL’esempio è presto fatto: Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge sono in procinto di arrivare alla loro versione numero 100. Bel traguardo, verrebbe da dire. Invece qualche problema potrebbe esserci, e gli sviluppatori lo sanno, dal momento che si stanno preparando per arrivare al momento fatidico con in mano gli strumenti adatti a non trovarsi in panne. ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Di solito le cifre tonde si festeggiano, e anchegrande. Le età soprattutto, sia i compleanni delle persone che quelli di avvenimenti e/o dispositivi tecnologici e sistemi operativi. Ma nel caso di questi ultimi, le cifre tonde potrebbero creare qualche problemino non tanto nel compleanno, quanto nella100 in arrivo per tre noti browser – Adobe StockL’esempio è presto fatto: Google, Mozillae Microsoftsono in procinto di arrivareloronumero 100. Bel traguardo, verrebbe da dire. Invece qualchepotrebbe esserci, e gli sviluppatori lo sanno, dal momento che si stanno preparando per arrivare al momento fatidico con in mano gli strumenti adatti a non trovarsi in panne. ...

guruhitech1 : Mozilla avverte Chrome: in arrivo un nuovo 'Millennium Bug' #internet #browser #Mozilla #Firefox100 #Chrome100… - ZerounoTv : Le versioni 100 di Chrome, Firefox ed Edge potrebbero causare problemi. Gli sviluppatori si stanno preparando - Digital_Day : È un problema di cui Google, Mozilla e Microsoft sono a conoscenza e che potrebbe ostacolare la navigazione su alcu… - StefanAndreas63 : RT @GhostRi00817922: Qualcuno utilizza come broswer Opera? Come vi trovate? Chrome e Firefox sono ricettacoli di pubblicità. - Damar47 : @GhostRi00817922 Con i plugin adblock vari sia Firefox che Chrome sono assolutamente 'puliti' -