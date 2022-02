Bufera in Rai Anna Falchi fatta fuori | le tolgono il programma La nuova direzione ha deciso di far fuori tre donne importanti

Leggi su cityroma

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Si prospetta una rivoluzione nel palinsesto di Rai Uno. Serena Autieri,e Beppe Convertini sarebbero in procinto di vedersi togliere i programmi che li hanno visti protagonisti. Ne dà notizia DavideMaggio.it. A non subire cambiamenti dovrebbe essere Estate in Diretta, la cui conduzione, salvo colpi di scena, dovrebbe esseremente affidata a Roberta Capua e Gianluca Semprini. La rivoluzione dovrebbe attuarsi nella fascia mattutina e nel weekend. DavideMaggio assicura di aver appreso che al mattino, dal lunedì al venerdì, non andrà più in onda Dedicato di Serena Autieri. La trasmissione aveva debuttato lo scorso anno su Rai Uno nei mesi estivi infilandosi nella slot dalle 9.55 alle 11.25. Ilè poi stato promosso nel palinsesto invernale, al sabato, venendo trasmesso dalle 14 alle 15.15. Il ...